Hacıosmanoğlu ve Ali Koç Hakkında Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Dile Benden Ne Dilersen'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında çok konuşulacak ifadelerin kullanıldığı iddia edildi. Hacıosmanoğlu'nun Koç'a "Dile benden ne dilersen" dediği iddia edildi.

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Hacıosmanoğlu ve Ali Koç Hakkında Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Dile Benden Ne Dilersen'

Her geçen gün yeni bir kaosun hakim olduğu Türk futbolunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok konuşulacak bir konuşmanın geçtiği öne sürüldü. Gazeteci İbrahim Seten, dikkat çeken iddiayı canlı yayında gündeme getirdi.

Hacıosmanoğlu ve Ali Koç Hakkında Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Dile Benden Ne Dilersen' - Resim : 1

Seten, "Benim duyduğumu söyleyeyim, teyit edilmemiş bilgi” diyerek, seçim dönemine ilişkin çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Seten, Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiğini öne sürdüğü konuşmada, Hacıosmanoğlu’nun Koç’a "Dile benden ne dilersen" dediğini iddia etti.

TV100’de konuşan Seten, ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Benim duyduğumu söyleyeyim, teyit edilmemiş bilgi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç’a "Dile benden ne dilersen" diyor. "Ben şimdiye kadarki olayları, güvensizliği gidermek için samimiyetimi göstermek için her şeyi yapmaya razıyım" diyor."

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