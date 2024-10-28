Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı İlk Maçında Sezonu Kapattı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos’a transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk maçında büyük bir şok yaşadı. Tecrübeli futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.

Olympiakos'un Asteras Tripoli maçının 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son bölümünde acıyla yere yığışmış ve ardından oyundan alınmıştı.

Milli futbolcunun sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği bildirilirken, çok yüksek ihtimalle sezonu kapattığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Yusuf Yazıcı’nın adı transfer sezonunun başında, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’la anılmış ancak milli futbolcu sürpriz bir kararla Olympiakos ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.