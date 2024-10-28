Dev Derbi Öncesi Heyecan Dorukta: Galatasaray Farkı Açmanın, Beşiktaş Zirve Takibini Sürdürmenin Peşinde

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Galatasaray ve Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek. Mücadele RAMS Park’ta oynanacak maçta, ligde henüz yenilgi almayan iki ekip kıran kırana mücadelede kozlarını paylaşacak.

Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesi ligde 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray liderliğini sürdürürken, Beşiktaş da 6 galibiyet 2 beraberlikle 20 puanda zirve takibini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda Cuma günü geçirdiği apandisit ameliyatının ardından taburcu olan teknik direktör Okan Buruk'un kulübede yer alacağı derbide tek eksik İsmail Jakobs olacak.

Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ndeki Lyon'u devirmenin moraliyle sahaya çıkacak. Siyah beyazlılarda, tedavisi süren Mert Günok, Paulista ve Rashica, sağlık heyetinin onay vermesi halinde kadroda olabilecek.

EVİNDE GALATASARAY’IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig’de fırtına gibi esen Galatasaray’ın evinde bileği bükülemedi. Sarı-kırmızılı ekip evinde oynadığı 4 maçı kazanırken, 1 kez de berabere kaldı. Sahasında 5 maçta 14 gol atan Aslanlar, kalesinde ise 5 gol gördü.

GEÇEN SEZONUN GALİBİ GALATASARAY

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Beşiktaş’a karşı geçen sezon oynadığı iki maçı da kazandı. Galatasaray kendi sahasında oynanan ilk maçı 2-1 kazanırken, Beşiktaş deplasmanında çıktığı maçtan da 1-0’lık zaferle ayrılmıştı.

SÜPER KUPA’DA BEŞİKTAŞ 5’LEDİ

2024-2025 Süper Lig öncesi oynanan Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray’a gol olup yağmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan siyah-beyazlılar, ezeli rekabetteki en farklı galibiyetlerden birine imza atmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

İki takımın sahaya sürmesinin beklendiği muhtemel 11’ler ise şöyle:

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile