Kerem Aktürkoğlu’ndan Hat Trick: Benfica Kendi Evinde 5 Farkla Yendi

Portekiz Premier Lig'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor. Takımının Rio Ave ile karşılaştığı maçta yıldızlaşan milli futbolcu 3 gole imza attı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Rio Ave ağlarını sarsan Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 2 dakika sonra bulduğu fırsatı da değerlendiren milli futbolcu topu ağlarla buluşturmayı başararak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında da gol arayışlarını sürdüren Aktürkoğlu attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da sahada kalan futbolcu 63. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye taraftarların ayakta alkışı altında bıraktı. Kerem Aktürkoğlu Benfica forması ile Portekiz Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol 2 asist ile oynarken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: ANKA