Kerem Aktürkoğlu’ndan Hat Trick: Benfica Kendi Evinde 5 Farkla Yendi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Benfica'da mucizeler yaratıyor. Portekiz Premier Lig'de Benfica'nın Rio Ave ile karşılaştığı müsabakada yıldızlaşan milli futbolcu ilk yarıda hat trick yaptı. Attığı 3 golle takımının aldığı 3 puanda büyük rol oynayan Aktürkoğlulu Benfica, Rio Ave ile oynanan maç 5-0 sona erdi.
Portekiz Premier Lig'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor. Takımının Rio Ave ile karşılaştığı maçta yıldızlaşan milli futbolcu 3 gole imza attı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Rio Ave ağlarını sarsan Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 2 dakika sonra bulduğu fırsatı da değerlendiren milli futbolcu topu ağlarla buluşturmayı başararak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında da gol arayışlarını sürdüren Aktürkoğlu attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda da sahada kalan futbolcu 63. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye taraftarların ayakta alkışı altında bıraktı. Kerem Aktürkoğlu Benfica forması ile Portekiz Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol 2 asist ile oynarken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 gol kaydetti.
Kaynak: ANKA