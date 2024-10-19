Kerem Aktürkoğlu İçin Çarpıcı İtiraf! 'Transfer Edecektik Ama Çok Pahalı Geldi'

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan mili futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında yapılan bir açıklama gündem oldu. Celta Vigo futbol direktörü Marco Antonio Garces, S Sport'a verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu'nu Los Angeles FC'ye getirmeye çalıştığını ifade etti.

Marco Antonio Garces açıklamasında şunları söyledi:

"Los Angeles FC'de Alman bir teknik direktörümüz vardı. Amerikalı fakat Alman asıllı, ismi Steve Cherundolo ve Almanya'da çok çalışmış. Her zaman Türk oyuncuları dikkatle izlerdi çünkü Almanya'da üst seviyelerde oynayan birçok Türk oyuncu var."

'GÖZÜM ÜZERİNDE'

Rashica'yı takip ederken Kerem Aktürkoğlu'nu beğendiklerini belirten Garces, "O dönemde Rashica'yı izliyorduk ve Galatasaray'ın çok maçını izliyordum. 'Bu Aktürkoğlu gerçekten iyiymiş' diye düşünmüştüm. Sonra onu transfer etmeyi denedik ama çok pahalı geldi. Ancak gözüm hep onun üzerinde. Harika bir oyuncu. Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim" dedi.