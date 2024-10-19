Fenerbahçe'den Heyecanlandıran 'Transfer': Rihanna Türkiye'ye Geliyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rihanna ve ASAP Rocky ile tanıtım anlaşması yapacak. Anlaşma kapsamında Rihanna ve ASAP Rocky, Türkiye'de maçlara gelecek. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'den Heyecanlandıran 'Transfer': Rihanna Türkiye'ye Geliyor

Fenerbahçe, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve ASAP Rocky ile önemli bir tanıtım anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre, anlaşma kapsamında ünlü çift, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelecek ve Fenerbahçe formalı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Fenerbahçe'den Heyecanlandıran 'Transfer': Rihanna Türkiye'ye Geliyor - Resim : 1

Bu anlaşması ile Fenerbahçe, uluslararası alanda büyük bir etki bırakmayı ve 50 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den Heyecanlandıran 'Transfer': Rihanna Türkiye'ye Geliyor - Resim : 2

Fenerbahçe'nin Rihanna ve ASAP Rocky'ye yapacağı ödeme miktarı ise henüz netleşmedi.

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Kaynak: Fanatik

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