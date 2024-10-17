Kerem Aktürkoğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor: Üç Yıl Men Edilebilir

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica büyük bir suçlamayla yüz yüze. Kulüp, ceza alması halinde 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilebilir.

Son Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor: Üç Yıl Men Edilebilir

Son dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sırtladığı Benfica'yı şoke eden bir gelişme yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor: Üç Yıl Men Edilebilir - Resim : 1

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

SUÇLU BULUNURLARSA 3 YILA KADAR MEN EDİLEBİLİRLER

Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Kerem Aktürkoğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor: Üç Yıl Men Edilebilir - Resim : 2

Diğer yandan haberde Benfica'nın yine suçlu bulunması halinde 5-8 puan silme ve para cezası alabileceği bilgisi de verildi.

Kerem Aktürkoğlu İsyan Etti! 'Sessiz Kalamıyorum, Artık Yeter'Kerem Aktürkoğlu İsyan Etti! 'Sessiz Kalamıyorum, Artık Yeter'Spor
Dünya Devi Kerem Aktürkoğlu'nu Radarına Aldı: 40 Milyon Euro İddiası!Dünya Devi Kerem Aktürkoğlu'nu Radarına Aldı: 40 Milyon Euro İddiası!Spor

Kaynak: NTV Spor

Etiketler
Orkun Kökçü Kerem Aktürkoğlu Benfica
Son Güncelleme:
Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüşüyor Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüşüyor
Uzmanlarından Uyarı! Yedikten 6 Saat Sonra Vücudu Zehirliyor Uzmanlarından Uyarı! Yedikten 6 Saat Sonra Vücudu Zehirliyor
Ahmet Çakar'dan Spor Dünyasını Sarsacak İddia: 'Burnuma Kötü Kokular Geliyor' Ahmet Çakar'dan Spor Dünyasını Sarsacak İddia!
Kupanın Sahibi Fenerbahçe Oldu: Eczacıbaşı'nı 3-1'le Geçti Kupanın Sahibi Fenerbahçe Oldu