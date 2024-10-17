Kerem Aktürkoğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor: Üç Yıl Men Edilebilir

Son dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sırtladığı Benfica'yı şoke eden bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

SUÇLU BULUNURLARSA 3 YILA KADAR MEN EDİLEBİLİRLER

Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Diğer yandan haberde Benfica'nın yine suçlu bulunması halinde 5-8 puan silme ve para cezası alabileceği bilgisi de verildi.

Kaynak: NTV Spor