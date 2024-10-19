Türk Futbolunda 19 İsmin Üstü Çizildi

Türk futbolunu yakından ilgilendiren olayda son noktayı TFF Tahkim Kurulu koyd.. Merkez Hakem Komitesi (MHK) 19 hakem ve gözlemciye bu sezon görev vermeyeceğini açıklamasının ardından liste dışı kalan 19 ismi kararı Tahkim Kurulu’na götürmüştü.

TFF Tahkim Kurulu, 2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listesi dışında kalan 19 hakem ve gözlemcinin kendilerinin dışarıda bırakıldığı listeye yaptıkları itirazı karara bağladı. Toplantıda yapılan itiraz 4’e karşı 3 oyla reddedildi.

Bu kararla birlikte 19 gözlemci ve hakemin bu sezon içinde görev almama kararı kesinleşmiş oldu.

İŞTE O İSİMLER

Hakemlik ve gözlemciliklerine tamamen son verilen isimler şu şekilde oldu:

Süper Lig hakemleri; Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge

Süper Lig Yardımcı Hakemler; Mustafa Sönmez, Erdem Bayık, Serkan Ok

Video Yardımcı Hakemler; Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Kutluhan Bilgiç

Üst Klasman Gözlemciler; Süleyman Abay, Taner Gizlenci, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş, Emre Altun, Orkun Aktaş, Mesut Çarık

Video Yardımcı Hakemler; Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler ise Tahkim Kurulu’na başvuru yapmayarak hakemliği bırakma kararı almışlardı.

Kaynak: Gerçek Gündem