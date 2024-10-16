TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemlik görevinden ihraç edilen Elif Karaarslan, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni bir hamle ile gündeme geldi. Karaarslan, hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile ilişki yaşadığı iddiaları sonrası federasyon tarafından ömür boyu men cezası almıştı. Bu olayın ardından, sosyal medya takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
24 yaşındaki Karaarslan ve 61 yaşındaki Erdemir’in kendilerine ait olduğu öne sürülen ilişki videosunun ortaya çıkmasının ardından TFF, her iki isme de hakemlikten ömür boyu men cezası vermişti. Kararın ardından açıklama yapan Karaarslan, videonun kendisine ait olmadığını savunarak hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.
Kaynak: Haber Merkezi