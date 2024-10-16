TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu

24 yaşındaki Karaarslan ve 61 yaşındaki Erdemir’in kendilerine ait olduğu öne sürülen ilişki videosunun ortaya çıkmasının ardından TFF, her iki isme de hakemlikten ömür boyu men cezası vermişti. Kararın ardından açıklama yapan Karaarslan, videonun kendisine ait olmadığını savunarak hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi