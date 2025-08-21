İngiltere’nin Asi Çocuğu Jadon Sancho Adım Adım Süper Lig’e! Yeniden Teklif Yapıldı, Dev Kulübümüze Hayırlı Uğurlu Olsun
Yaz transfer döneminin bitmesine günler kala Süper Lig ekiplerinden peş peşe adımlar gelmeye devam ediyor. Atılan imzaların dışında gündeme gelen isimlerde dikkat çekerken gelen son dakika bilgisi gündeme bomba gibi düştü. İngiltere’nin asi çocuğu Jadon Sancho Süper Lig devine imzayı atıyor. Yeniden teklif yapıldı, hayırlı uğurlu olsun. İşte Jadon Sancho haberinin detayları…
Ruben Amorim'in yeni sezon planlarında yer almayan ve Manchester United’la yollarını ayırması beklenen Jadon Sancho için yeni bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ YNİ TEKLİF YAPTI
Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuna yüksek bir teklifte bulundu.
Ancak haberin detaylarında ise Jadon Sancho'nun öncelikli hedefinin 5 büyük ligde oynamak istediği belirtildi.