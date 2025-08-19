İsyanı Sonrası 5 Kiloluk Altınlarına Kavuşmuştu: Aleyna Dalveren Tepkiler Sonrası Sessizliğini Bozdu
İş adamı Fatih Erdem’den boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren, düğünde kendisine takılan takıları geri istemişti. Destansı düğünde 5 kiloya yakın altın takıldığı ifade edilirken ünlü isim, altınlarını geri alabilmişti. Sosyal medyada büyük tepki toplayan Dalveren, ilk kez sessizliğini bozdu. İşte Aleyna Dalveren’in altın açıklaması…
Geçtiğimiz Aralık ayına iş adamı Fatih Erdem ile Dubai’de görkemli bir düğünle evlenen şarkıcı Aleyna Dalveren, sürpriz bir kararla boşanma kararı almıştı. Düğünde toplamda 5 kiloluk altın takılmıştı.
ALTINLARINI GERİ İSTEMİŞTİ
Eşi Fatih Erdem’le boşanma kararı alan Aleyna Dalveren, düğünde takılan altınları istediği videonun gündem olmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.
Dalveren altınlarını geri istediğini ifade ederek, “Bana ait olan şeyleri bekliyorum. Altın muhabbeti mesela. Tasma, eldiven, o bu şu; hepsini ben kendim aldım" demişti.
ALEYNA DALVEREN’DEN SÜRPRİZ ALTIN ÇIKIŞI
Altın takılarıyla verdiği yeni pozları paylaşan sosyal medya fenomeni, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, “Ben ‘Altınlarımı istiyorum’ diye bir şey mi söyledim? ‘Tasmayı ben aldım, şunu ben aldım’ dedim. ‘Altınlarımı aldılar, vermiyorlar’ demedim. İftira atamam” dedi.