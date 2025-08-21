Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!
Bir dönemin en sevilen programı olan ‘Çocuktan Al Haberi’ programına katılan çocukların son halleri merak konusu oldu. Yarışmada sarışın teni ve mavi gözleriyle ‘Bez Bebek’e benzetilen Ebrar Alya Demirbilek'in son halini görenler şaşıp kalıyor. Yıllar onu daha da güzelleştirmiş. İşte Ebrar Alya Demirbilek’in son hali…
2016 yılında ekranlara gelmeye başlayan ‘Çocuktan Al Haberi’ programı yıllar geçmesine rağmen tekrardan izleniyor. Programda mavi gözleriyle ve sarışın güzelliğiyle dikkat çeken Ebrar Alya Demirbilek'in son hali gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya bu kareyi konuşuyor.
Çitos Efe ve Çakıl Bebek Nisan Aktaş gibi isimlerin fenomen olduğu programda, Bez Bebek Ebrar’da dikkat çeken isimlerin başında geliyordu.
'Kutu Bebek Ebrar' büyüdü şimdilerde kocaman genç bir kız oldu.
İşte Ebrar Alya Demirbilek'in şaşıracağınız son hali!
