Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor

"En büyük destekçim" dediği eşi Gülay Yanaz'ın katkılarıyla araziyi temizleyen ve pek çok zorlukla mücadele eden Yanaz, 5 yıl önce emekli olmasının ardından tüm enerjisini hayalini kurduğu bahçeyi gerçeğe dönüştürmek için çabaladı.

İlk olarak 1000 fidanı toprakla buluşturan, başlarda istediği verimi alamasa da yılmadan çalışmalarını sürdüren Yanaz, zaman içerisinde bilgi, beceri ve uygulama alanında kendini geliştirdi.