Togg'dan Rakiplerini Kıskandıracak Güncelleme! T10F'in Menzili Artırıldı: Tesla'ya Fark Attı
Togg severlerin merakla beklediği T10F sedan modelinin son güncellemesi merak konusu oldu. Togg, T10F sedan modelinin uzun menzilli versiyonuna ait WLTP değerini arttırdı. Yapılan resmi açıklamada aracın menzili 600 kilometreden 623 kilometreye çıkarıldığı duyuruldu. Peki Togg T10F menzili ne kadar? Togg sedan ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Togg’un yeni sedan modeli T10F'in satışa çıkacağı tarih merak konusu olurken şirket tarafından gündem olucak bir güncelleme duyurusu yapıldı. WLTP standartlarına göre 623 kilometreye ulaşan T10F, Tesla Model Y’nin Long Range versiyonunu geride bıraktı.
T10F'İN MENZİLİ ARTIRILDI
Togg, T10F sedan modelinin uzun menzilli versiyonuna ait WLTP değerini güncelledi. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan sessiz değişiklikle aracın menzili 600 kilometreden 623 kilometreye çıkarıldı.
TESLA MODEL Y'Yİ GERİDE BIRAKTI
Togg’un sedan modeli T10F, menzil konusunda önemli bir başarıya imza attı. Tesla Model Y’nin Long Range versiyonundan 37 kilometre daha fazla menzile sahip olan T10F, uzun yolculuklarda sürücülere şarj istasyonu arama derdi yaşatmayacak.
TOGG SEDAN KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?
WLTP verilerine göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor. Araç, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşabilen sedan model, 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.