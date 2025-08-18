Togg'dan Rakiplerini Kıskandıracak Güncelleme! T10F'in Menzili Artırıldı: Tesla'ya Fark Attı

TOGG SEDAN KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?

WLTP verilerine göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor. Araç, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşabilen sedan model, 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.