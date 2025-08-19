Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi’den Sürpriz Hamle: Yeni Durağı Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu!
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray muhabiri Yakup Çınar, Yeni Açık YouTube kanalında sarı-kırmızılı ekiple ilgili dikkat çeken gelişmeleri paylaştı. Icardi’den sürpriz hamle. Medya patronu Acun Ilıcalı’nın eski evine taşındı. İşte detaylar haberimizde…
Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan son gelişmeleri aktaran Çınar, yıldız golcü Mauro Icardi’yle ilgili çok çarpıcı bir gelişmeyi duyurdu. Arjantinli golcünün medya patronu Acun Ilıcalı’nın eski evine taşındığı belirten Çınar, “Mauro Icardi, Acun Ilıcalı'nın Ulus'taki eski evine taşındı. Şu an oturduğu Göktürk'teki evi de satın almak istiyor." dedi.
OKAN BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Çınar, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert’in kadroda düşünülmediğini belirterek, “Okan Hoca, Elias Jelert'i kadroda düşünmüyor. Jelert'le kesin olarak yollar ayrılacak.” yorumunda bulundu.
İTALYA’DAN GELEN TEKLİFLER VAR
Victor Nelsson için İtalya’dan teklif geldiğini belirten Çınar, şu ifadeleri kullandı:
“Hellas Verona, Victor Nelsson için Galatasaray'a kiralama teklifi yaptı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu istiyor.”
“KÖHN, UNION BERLİN’LE ANLAŞTI”
Çınar, Derrick Köhn transferinde anlaşmanın sağlandığını söyledi: “Derrick Köhn, Union Berlin'le her konuda anlaşmaya vardı. 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecekler."