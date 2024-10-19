Galatasaray'ın Görüştüğü Teknik Direktör Ortaya Çıktı: Üstelik Okan Buruk'un da Haberi Varmış!

Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u tek golle mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Ligde 22 puanla lider olan sarı-kırmızılıların teknik direktörü zaman zaman eleştirilerin odağında oluyor. Deneyimli hocanın, sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından istifaya davet edildiği de oldu.

Sezon devam ederken, Galatasaray Kulübü'nün yabancı bir teknik direktörle görüştüğü ortaya çıktı. Sabah yazarı Murat Özbostan, görüşülen ismin Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğunu açıkladı. Özbostan, Dalic ile görüşüldüğünü ancak Fenerbahçe maçının kazanılması sonrası bu planın ortadan kalktığını yazdı.

Şu ana kadar bu iddiayı yalanlayan olmadı. Bir diğer iddia ise bu durumu Okan Buruk'un da bildiği yönünde.

Kaynak: Sabah