Galatasaray'ın Görüştüğü Teknik Direktör Ortaya Çıktı: Üstelik Okan Buruk'un da Haberi Varmış!

Galatasaray milli araya yüzü mutlu girdi ama zaman zaman beklenti karşılanmayınca Okan Buruk'a yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları gelmişti. Bununla birlikte sarı-kırmızılı kulübün yabancı bir teknik direktörle görüştüğü ortaya çıktı. Hatta bu görüşmeden Okan Buruk'un da haberinin olduğu iddia edildi.

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Galatasaray'ın Görüştüğü Teknik Direktör Ortaya Çıktı: Üstelik Okan Buruk'un da Haberi Varmış!

Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u tek golle mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Ligde 22 puanla lider olan sarı-kırmızılıların teknik direktörü zaman zaman eleştirilerin odağında oluyor. Deneyimli hocanın, sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından istifaya davet edildiği de oldu.

Galatasaray'ın Görüştüğü Teknik Direktör Ortaya Çıktı: Üstelik Okan Buruk'un da Haberi Varmış! - Resim : 1

Sezon devam ederken, Galatasaray Kulübü'nün yabancı bir teknik direktörle görüştüğü ortaya çıktı. Sabah yazarı Murat Özbostan, görüşülen ismin Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğunu açıkladı. Özbostan, Dalic ile görüşüldüğünü ancak Fenerbahçe maçının kazanılması sonrası bu planın ortadan kalktığını yazdı.

Galatasaray'ın Görüştüğü Teknik Direktör Ortaya Çıktı: Üstelik Okan Buruk'un da Haberi Varmış! - Resim : 2

Şu ana kadar bu iddiayı yalanlayan olmadı. Bir diğer iddia ise bu durumu Okan Buruk'un da bildiği yönünde.

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Kaynak: Sabah

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