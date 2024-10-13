Mourinho Yönetimden Öyle Bir Şey İstedi ki... Ali Koç Dondu Kaldı

Teknik Direktör Jose Mourinho Ali Koç’u şaşkına çeviren isteklerde bulundu. İki ismin sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını isteyen Portekizli teknik direktör, yerli oyuncular için de ayrıca talebini iletti.

Mourinho Yönetimden Öyle Bir Şey İstedi ki... Ali Koç Dondu Kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan milli arayı fırsat bilerek yönetime taleplerini iletti. Yıldız hoca bir yandan takımını taktiksel ve fiziksel olarak güçlendirmeye çalışmalarına odaklanırken öte yandan da oyuncular arasındaki mali dengeyi de sağlamak istiyor.

Mourinho Yönetimden Öyle Bir Şey İstedi ki... Ali Koç Dondu Kaldı - Resim : 1

TALEPLERİNİ İLETTİ

Takım içinde soruna neden yaratabilecek her türlü parametreye büyük önem veren teknik direktör, yönetime bir dizi talebini iletti. Mourinho, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi Samuel’in sözleşmelerinin en kısa zamanda yenilenmesini isterken yerli oyuncuların yaşayabileceği sıkıntıları da masaya yatırdı.

Mourinho Yönetimden Öyle Bir Şey İstedi ki... Ali Koç Dondu Kaldı - Resim : 2

MOURİNHO KARARLI

Özellikle TL üzerinden anlaşılan ve maaşları takımdaki çok sayıda oyuncuya göre düşük kalan bazı isimlerin de kontratlarında güncelleme yapılmasının oyuncular arasındaki motivasyonu artıracağına inan Mourinho bu konuya da önem verilmesinin ciddi şekilde üzerinde duruyor ve bu konuda da yönetimin harekete geçmesini istiyor.

LİSTENİN BAŞINDA O İSİM VAR

Bu kapsamda ilk olarak masaya oturulacak olan ismin ise İsmail Yüksek olduğu iddia edildi. Adı birçok kez transferle anılan oyuncuya lig araya girmeden önce ciddi bir iyileştirme yapılacağı belirtildi.

Mourinho Yönetimden Öyle Bir Şey İstedi ki... Ali Koç Dondu Kaldı - Resim : 3

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Kaynak: Milliyet

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