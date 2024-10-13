Okan Buruk Acun Ilıcalı'ya En Sonunda Patladı: 'Öyle Televizyon Televizyon Gezecek...'

Süper Lig’in başlamasıyla bu yıl Fenerbahçe ve Galatasaray arasında demeç savaşları erken başladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-kırmızılı ekibi hedef alan açıklamalar yapmış ve Galatasaray cephesinden de tepkiler gecikmedi.

Ilıcalı’ya bir yanıt da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’tan geldi. Buruk, “Doğru yanlış kararlar oluyor tabii ama çok büyütülecek, televizyon televizyon gezilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

TV100’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’ya ilişkin de konuştu. Buruk, "Jose Mourinho'nun size maçtaki yaklaşımı nasıldı" sorusuna, "Maç öncesi ben geç çıktım, kulübenin orada beni beklemiş. Maç sonunda ben gittim yanına. Bize yakışır şekilde gayet güzel geçti" dedi.

Kendisine Acun Ilıcalı’nın birçok yayına çıkarak açıklamalarda bulunması hatırlatılan Buruk, "Bana sürpriz oldu benle ilgili bir şey konuşulması. Ben konuşmazdım. Bana sürpriz oldu. Ona da çok takılıp kalmamam gerekiyor. Maçlarımız, sahada olmak, sahada kalmak çok önemli. Ben takımımdan çok fazla sorumluyum. Pozitif şeyler vermek zorundayım. Kafam ne kadar sakin olursa o kadar iyi. Dışarıyı çok fazla takmamamız gerekiyor. Bu sene değil, hep olan bir şey. Hep denenecek bir şeyler. Ligin başındayız. Daha hiçbir şey olmadı. Büyük, sansasyonel, karışıklık hakem hatası olmadı. Bir takımın lehine veya aleyhine bir şey olmadı. Doğru yanlış kararlar oluyor tabii ama çok büyütülecek, televizyon televizyon gezilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

‘HAKEMİ TEHDİT ETTİ’ İDDİALARINA NE DEDİ?

Okan Buruk, 3-3 biten Kasımpaşa karşılaşmasının ardından hakemi tehdit ettiği iddiasıyla PFDK’ye sevk edilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Benim hakemi tehdit edebilmem için göz göze gelmem gerekiyor, onu yapınca da kart çıkması gerekiyor. Benim şöyle; ondan yaklaşık 10 dakika önce de yanlış penaltı kararı verildi. Yan hakem kaldırdı, orta hakem verdi. Devamında kornerle başlattılar. Hakem atışıyla başlaması gerekiyordu. Korner doğru mu? Okey, tamam. Dışarı çıktıktan sonra çaldıysa doğru. Orada da bir penaltı oldu, değil dedik, kameradan görüyoruz. Birçok hakem hocası penaltı dedi. Ben kendi görüşümü söyledim. Bir oyuncu havaya sıçrayıp arkasını dönüp elle kesmeye çalışması çok zor. Bayern Münih, sezonun ilk maçı, deplasmanda oynuyor, daha net kaleye giden bir toptu. 2-1 kazandıkları maç. Adam havada kalkıyor, Kane itirazdan sarı kart gördü, elini açıyor, top kaleye giderken eline çarpıyor ama arkası dönük. Penaltı vermediler. Penaltı kararına saygı duyuyorum, herkes bunu söylüyor, kural böyle. Eski futbolcu olarak görüşümü söylüyorum. Kurallara göre yüzde 100 penaltı. Bana eski bir futbolcu olarak havaya sıçrayıp sırtım dönükken elimle topu kesmek çok zor geliyor."



BARIŞ ALPER ANTALYA DEPLASMANINDA YOK

Milli takımda sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın durumuna ilişkin de bilgi veren Buruk şöyle konuştu:

"Barış bir sakatlık geçirdi, milli takımda. Antalyaspor deplasmanında olmayacak. Herhalde bir sonraki maçta olur. Barış normalin dışında bir oyuncu fiziksel olarak. Normal biri olsa Antalya maçında olmaz. Barış olunca bir şey diyemiyoruz. Çok çabuk toparlayabilir. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Başka sakatımız yok. Ziyech başladı, iyi de başladı. Sert antrenman yaptık bugün, gösterdi. İyi, istekli. Osimhen takım dışında çalışıyor. Programımız, Antalya maçına hazır olması."