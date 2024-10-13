A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya Ulaştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı için İzlanda'ya gitti.

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A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya Ulaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzlanda'ya ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Samsun'dan kalkan özel uçak, İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesi, otobüsle kalacaklara otele hareket etti.

Milli futbolcuları otel girişinde bir grup Türk taraftar coşkuyla karşıladı. Arda Güler başta olmak üzere bazı futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza verdi.

Milli takım kafilesinde, Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan yer almadı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir milli futbolcu yarın TSİ 16.45'te karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşma maç öncesi son antrenmanını ise Laugardalsvöllur Stadı'nda yarın TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.

İzlanda-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

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