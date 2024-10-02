Okan Buruk, Acun Ilıcalı İçin Harekete Geçti! Flaş Hamle Geldi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, çok tartışılan Süper Lig'deki hakem kararlarıyla ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. "Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!" diyen Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözlerle yüklenmişti.

Ilıcalı, "Okan Buruk '88. dakikada Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" demişti.

Bunun üzerine Okan Buruk harekete geçti. Buruk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı. Okan Buruk ve Acun Ilıcalı'nın geçmişten gelen bir dostluğunun olduğu biliniyordu.