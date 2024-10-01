Acun Ilıcalı Resti Çekti: Sözleri Galatasaraylıları Kızdıracak

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, çok tartışılan Süper Lig'deki hakem kararlarıyla ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. "Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!" diyen Ilıcalı'nın ifadeleri şöyle:

"Okan Buruk '88. dakikada Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim.

Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!

'TÜRK FUTBOLUNUN NEREYE GİDECEĞİ MEÇHUL'

Jose Mourinho tepkisini gösterdi ve dünyada manşet oldu! Bu kafada gidersek, Türk futbolunun nereye gideceği meçhul!

TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz.

'SİZİN YIKMA ÇABANIZLA GİTMEYECEĞİZ'

Başarı kenetlenmekten geçiyor. Sosyal medyada rüzgar yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var! Bizi onlar seçti, kusura bakmayın! Sizin yıkma çabanızla gitmeyeceğiz! Düştüğü zaman kalkmayı bilen taraftarımızla gümbür gümbür yürüyeceğiz. Ben de elimden geleni yapacağım. Başkanın aldığı günden beri ekonomi iyileşti, geçen sene şampiyonluk elimizden alındı. Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak."