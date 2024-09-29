Okan Buruk'tan Hakeme Skandal Tehdit: Kameralar Saniye Saniye Kaydetti

Süper Lig’in 7’inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 beraberliğe razı olmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır Kasımpaşa lehine penaltı noktasını gösterirken Okan Buruk hakeme çok sert tepki gösterdi. Kameralara yansıyan görüntülerde Buruk’un hakemi tehdit ettiği görüldü.

Süper Lig’e fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray’da Kasımpaşa karşısındaki 3-3’lük beraberlik taraftarı hüsrana uğrattı. Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmayı maçın son dakikalarında skorun 3-3’e gelmesine engel olamadı.

HAKEME TEHDİTLER SAVURDU

Karşılaşmanın 82’inci dakikasında Kasımpaşa penaltı ile skoru 3-2’ye getirirken pozisyon öncesi dikkat çeken olaylar yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Jacobs'un ceza sahası içinde top eline temas ederken, VAR'dan gelen izleme tavsiyesi sonrası karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı işaret etti.

Hakemin penaltı kararı vermesiyle çıldıran Okan Buruk, hakemi tehdit etti. Buruk, "Buna penaltı veren hakem bir daha burda maç yönetemez" dedi.

Okan Buruk’un sözleri sonrası öngörülen ceza da rakip takım taraftarları arasında tartışılmaya başlandı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre Buruk’un yaptığına benzer şekilde müsabaka görevlilerine yönelik tehdidin cezası 3 ila 7 maç arasında olduğu biliniyor…