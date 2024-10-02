Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde Ortalık Alev Alacak! Acun Ilıcalı'ya Bomba Sözler: 'Survivorcı, Gitsin Mahallesinde Oynasın'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, çok tartışılan Süper Lig'deki hakem kararlarıyla ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. "Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!" diyen Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözlerle yüklenmişti.

Ilıcalı, "Okan Buruk '88. dakikada Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" demişti.

GALATASARAY'DAN CEVAP GELDİ

Ilıcalı'nın bu açıklamalarına Galatasaray cephesinden yanıt gecikmedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"PFDK sevki ile bu açıklamaların zamanı tesadüftür. Kalkıp da bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın."