'İmparator' Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oluyor: O Takıma İmzayı Atacak

Galatasaray efsanesi olarak anılan ve Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarını ayırmasının ardından hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ‘İmparator’ lakaplı Fatih Terim için Azerbaycan takımı Neftçi Bakü’nün devreye girdiği bildirildi.

Ligdeki kötü gidişata bir ‘dur’ demek isteyen Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, deneyimli teknik adamı takımın başına geçirmek için kolları sıvadı. Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.

'CİDDİ BİR İSTEK VAR'

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, Bakü ekibinin Fatih Terim’e olan ilgisine ilişkin yaptığı yorumda, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." Diye konuştu.

En son Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim, üst üste alınan kötü sonuçların ardından, yeşil-beyazlı ekiple karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.

Terim konuya ilişkin açıklamasında, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı" demişti.

Kaynak: sportinfo.az