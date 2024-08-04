Fatih Terim Galatasaray'a Dönüyor, Okan Buruk'un Bileti Kesildi! Spor Kamuoyunu Sarsacak Açıklamalar
Fatih Terim'in Galatasaray'a geri döneceği, Okan Buruk'un ise takımdan gönderileceği iddia edildi. Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası Okan Buruk eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, Astrolog Didem Şarman'dan dikkat çeken Fatih Terim ve Okan Buruk açıklaması geldi.
Geçtiğimiz 2 sezonda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, dün ezeli rakibi Beşiktaş’a Süper Kupa’da 5-0 yenilmiş, bu sonuç Okan Buruk’un Galatasaray’daki konumunu ciddi derecede sarsmıştı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği tartışma konusu olurken, Fatih Terim'in yeniden göreve getirileceği iddiaları gündemi meşgul ediyor. Astrolog Didem Sarman, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
OKAN BURUK'UN GELECEĞİ BELİRSİZ
Galatasaray'da son dönemde alınan sonuçlar, teknik direktör Okan Buruk'un geleceğini tartışmaya açtı. Buruk'un performansı eleştirilirken, yönetimin Fatih Terim'i yeniden takımın başına getirmeyi düşündüğü iddiaları ortaya atıldı. Bu durum, sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı.