Fenerbahçe Twente Karşısına Çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. 2 isim antrenmanlarda yer almadı.

Fenerbahçe Twente Karşısına Çıkacak

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Twente müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat idmanda yer almadı.

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