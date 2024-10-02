O Maçtaki Sözleri Başını Yakacak! Galatasaray'ın Hocası Okan Buruk'a PFDK Şoku

Galatasaray'ın kendi evinde 3-0 öne geçip 3-3 ile berabere ayrıldığı Kasımpaşa maçı, spor camiasında tartışılmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un kurduğu oyunun yanı sıra maç sırasında söylediği cümleler ise büyük tartışma konusu oldu.

Buruk'un "Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez" sözleri yayıncı kuruluşun kamerasına yansımıştı. Buruk'un konuşması ve hakemin raporları, Buruk’un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkini getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun dünkü açıklamasında, Buruk’un 'tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildiği belirtildi.

EN AZ ÜÇ MAÇ CEZA ALABİLİR

Buruk’un hakeme yönelik, “Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez” sözünü tehdit kabul eden Disiplin Müfettişliği, sarı-kırmızılı teknik adamın, 41. maddesindeki, “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir” şeklinde yargılanmasını istedi.

Buna göre Okan Buruk’un en az 3 maçla cezalandırılabileceği öngörülüyor.