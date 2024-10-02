Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Olay Şarkı

Komedyen ve sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sosyal medya hesabından şarkıyla göndermede bulundu.

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasında karşılıklı sert açıklamalar gelirken, son olarak sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibine yönelik zehir zemberek bir açıklamada bulundu. Galatasaray’ın açıklamasının ardından Şahan Gökbakar’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a üstü kapalı mesaj verdi.

Gökbakar, Galatasaray’ın açıklamasını paylaşırken, Zeki Müren’in ‘Gitme Sana Muhtacım’ şarkısını da gönderisine ekledi.

Gökbakar paylaşımına “Anlamıyorlar” notunu düştü.

Söz konusu şarkı, Genç Fenerbahçeliler tarafından, Ali Koç’a ithaf edilmişti.