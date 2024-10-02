Kerem Aktürkoğlu Çıldırdı! Camı, Çerçeveyi İndirip Üstlerine Yürümüş... Galatasaray'ın Soyunma Odasında Neler Oldu?

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Sinan Engin, Jelert'in gelişi ve Kerem'in gidişi hakkında açıklamalarda bulundu.

'CAMI, ÇERÇEVEYİ İNDİRİP...'

Sinan Engin, "Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu sattığı paraya Kopenhag'tan Jelert'i aldı. Yanlış bir strateji. Biz bu oyuncunun Galatasaray'a uygun bir profil olmadığını ve o paraların karşılığını etmeyeceğini söyledik. Buna karşılık Kerem'le ilgili başka sıkıntılar var. İçerden aldığım bilgiyi söylüyorum. Futbolcular gitmesini istemiş. Geçimsiz olduğunu dile getirmişler. Soyunma odasında camı, çerçeveyi indirip yardımcı antrenörlerin üzerine yürümüş" dedi.