Sakatlığıyla Korkutmuştu, Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen'den Haber Var

Galatasaray'da sakatlığı ile endişe yaratan Victor Osimhen'den iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun antrenmanlara başladığı bildirildi.

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Sakatlığıyla Korkutmuştu, Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen'den Haber Var

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Nijeryalı futbolcu, yoğun tedavi süreci sonrasında antrenmanlara geri döndü.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Osimhen, Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarını da kaçırmıştı.

Sakatlığıyla Korkutmuştu, Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen'den Haber Var - Resim : 1

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun sakatlıktan kurtulmasıyla büyük sevinç yaşarken, özellikle de yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesi Osimhen'in takıma katılması, Galatasaray'a umut kazandırdı. Bireysel antrenmanlara başlayan Osimhen'in derbiye yetişmesi bekleniyor.

Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.

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