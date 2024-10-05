Galatasaray Taraftarına Osimhen Şoku: Kulüp Resmen Açıkladı

Galatasaray Kulübü, taraftarların stadyuma Victor Osimhen maskesiyle giriş yapmalarının Spor Yasası gereği yasaklandığını duyurdu.

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Galatasaray Taraftarına Osimhen Şoku: Kulüp Resmen Açıkladı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarların stada Victor Osimhen maskesiyle giriş yapmalarının mevcut spor yasası gereğince yasak olduğunu; stadyumda maça gelecek taraftarların bu yasağı dikkate almalarını istedi.

Nijeryalı golcü Osimhen’in simgesi haline gelen yüz koruyucu maske, kısa bir süre önce GS Store’larda satışa çıkarılmıştı.

Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gören bu maskenin, Spor Yasası'na uygun olmadığı gerekçesiyle stada alınmayacağı açıklandı.

OSIMHEN MASKESİ STADYUMA ALINMAYACAK

Galatasaray Store’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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