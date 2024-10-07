Galatasaray Taraftarı Kahrolmuştu: Osimhen Sahalara Döneceği Tarihi Açıkladı

İtalyan devi Napoli’den Galatasaray’a kiralık olarak transferiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Victor Osimhen, sakatlanmasıyla taraftarı hüsrana uğrattı. Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Osimhen UEFA Avrupa Ligi’nde RFS ve Süper Lig’deki Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı. Yıldız oyuncu sahalara ne zaman döneceğini kendisi açıkladı.

Galatasaray’ın Alanyaspor karşılaşmasından galip ayrılmasının ardından kendisine sorulan “Ne zaman dönüyorsun?” sorusunu yanıtlayan Osimhen, “Milli aradan sonra” diye konuştu.