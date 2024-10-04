Okan Buruk Bu Hatayı Yapmayacaktı! Galatasaray'da Bir Kez Daha Fatih Terim Dönemi mi?

Galatasaray cephesinde taraftarlar kazan kaldırdı. Kasımpaşa maçının 3-0'dan 3-3 gelmesinin faturası henüz kesilmemişken dün de RFC beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. Okan Buruk'a yönelik eleştiriler Galatasaray'ın Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilmesiyle başlamıştı.

Sosyal medyada Okan Buruk'u eleştiri yağmuruna tutan sarı kırmızılı taraftarlar, yerine Fatih Terim'in getirilmesini istedi.

Paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Young Boys’a elenip RFS’ye 2-0 dan maç veren teknik direktörü savunan herkes Galatasaray düşmanıdır! Vasata hayır! #Okanburukistifa

- 90 dakika yokları oynayan Barış alper nerdesin.. Okan hocam perde mi indi gözlerine.. Barış alper yalandan koşuyo saha da milli takımda ki hırs falan kalmamış.. #okanburukistifa #RFSvGS

- Zararın neresinden dönersek kardır #okanburukistifa #ÇareTerim

- Safına geçelim

Fatih Terim

#okanburukistifa

- Sence de hasret çok uzamadı mı hocam #okanburukistifa #çareterim