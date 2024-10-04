Okan Buruk Bu Hatayı Yapmayacaktı! Galatasaray'da Bir Kez Daha Fatih Terim Dönemi mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilmesiyle başlayan eleştiri yağmuru son olarak Kasımpaşa ve RFC beraberliği ile arşa çıktı. Okan Buruk'u istifaya çağıran bazı taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin efsane teknik direktörlerinden olan Fatih Terim'in geri gelmesini istedi.

Okan Buruk Bu Hatayı Yapmayacaktı! Galatasaray'da Bir Kez Daha Fatih Terim Dönemi mi?

Galatasaray cephesinde taraftarlar kazan kaldırdı. Kasımpaşa maçının 3-0'dan 3-3 gelmesinin faturası henüz kesilmemişken dün de RFC beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. Okan Buruk'a yönelik eleştiriler Galatasaray'ın Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilmesiyle başlamıştı.

Sosyal medyada Okan Buruk'u eleştiri yağmuruna tutan sarı kırmızılı taraftarlar, yerine Fatih Terim'in getirilmesini istedi.

Paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Young Boys’a elenip RFS’ye 2-0 dan maç veren teknik direktörü savunan herkes Galatasaray düşmanıdır! Vasata hayır! #Okanburukistifa

- 90 dakika yokları oynayan Barış alper nerdesin.. Okan hocam perde mi indi gözlerine.. Barış alper yalandan koşuyo saha da milli takımda ki hırs falan kalmamış.. #okanburukistifa #RFSvGS

- Zararın neresinden dönersek kardır #okanburukistifa #ÇareTerim

- Safına geçelim
Fatih Terim
#okanburukistifa

- Sence de hasret çok uzamadı mı hocam #okanburukistifa #çareterim

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