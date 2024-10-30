Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Deplasman Tribünü Kararı

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında deplasman tribününe rakip taraftarının alınmamasına karar verildi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Deplasman Tribünü Kararı

Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacağı bildirildi.

Süper Lig’in 11’inci hastasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

Karşılaşmanın öncesinde yapılan Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan kararda, Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe taraftarının stadyuma alınmamasına karar verildi.

İlgili toplantı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Papara Park’ta oynanacak karşılaşmada, ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararlaştırıldı. Karşılaşmada 3 bin 500’e yakın personelin görev almasına karar verildi.

Etiketler
Fenerbahçe Trabzonspor
Son Güncelleme:
Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Faturası Kesildi! İki Kulüp Hakkında Flaş Gelişme Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Faturası Kesildi
Koltuk Altı Terlemeyi Anında Önleyen Doğal Yöntem Koltuk Altı Terlemeyi Anında Önleyen Doğal Yöntem
İddia Doğrulandı! Manchester United'e Gidiyor İddia Doğrulandı! Manchester United'e Gidiyor