Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Deplasman Tribünü Kararı
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında deplasman tribününe rakip taraftarının alınmamasına karar verildi.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacağı bildirildi.
Süper Lig’in 11’inci hastasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
Karşılaşmanın öncesinde yapılan Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan kararda, Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe taraftarının stadyuma alınmamasına karar verildi.
İlgili toplantı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Papara Park’ta oynanacak karşılaşmada, ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararlaştırıldı. Karşılaşmada 3 bin 500’e yakın personelin görev almasına karar verildi.
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