İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı

Bayram öncesi artan bireysel ulaşım ihtiyacı, tatil planları ve toplu taşımadan kaçınma eğilimi, bu yükselişte başlıca etkenler arasında yer aldı. Gözelekli, özellikle C segmenti ve hibrit araçlara olan ilginin öne çıktığını belirterek, hibrit modellerin satış hızında dikkat çekici bir artış yaşandığını ifade etti. Yılın ilk dört ayında ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 3,8 yükselirken, döviz kuru ve enflasyon etkisi göz önüne alındığında reel anlamda sınırlı bir artış yaşandığına dikkat çekti.