İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı

Kurban Bayramı yaklaşırken ikinci el araç piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli’nin verdiği bilgilere göre, özellikle mayıs ayı başından itibaren ikinci el araçlara olan talep yüzde 7 oranında arttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı - Resim: 1

Bayram öncesi artan bireysel ulaşım ihtiyacı, tatil planları ve toplu taşımadan kaçınma eğilimi, bu yükselişte başlıca etkenler arasında yer aldı. Gözelekli, özellikle C segmenti ve hibrit araçlara olan ilginin öne çıktığını belirterek, hibrit modellerin satış hızında dikkat çekici bir artış yaşandığını ifade etti. Yılın ilk dört ayında ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 3,8 yükselirken, döviz kuru ve enflasyon etkisi göz önüne alındığında reel anlamda sınırlı bir artış yaşandığına dikkat çekti.

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İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı - Resim: 2

YAZ BOYU DEVAM EDECEK

Bayram sonrası yaz tatili döneminin de etkisiyle piyasadaki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Gözelekli, yaz aylarında artan seyahat planları ve bireysel mobilite ihtiyacının talebi canlı tuttuğunu söyledi.

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İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı - Resim: 3

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI İKİNCİ ELE YÖNLENDİRDİ

İkinci el araçların yatırım aracı olarak da değerlendirildiğini vurgulayan Gözelekli, sıfır araçlardaki kur kaynaklı fiyat artışlarının tüketiciyi ikinci ele yönlendirdiğini ifade etti. Özellikle genç kullanıcılar, teknolojik donanımlara sahip araçlara daha fazla yönelirken, geri görüş kamerası, park asistanı ve dijital bağlantı özellikleri gibi teknolojik donanımlar da tercihlerde belirleyici rol oynuyor.

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İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı - Resim: 4

Gözelekli ayrıca, Ramazan Bayramı öncesi mart ayında satışların yüzde 7, nisan ayında ise yüzde 16 arttığını, mayısın ilk haftasında ise yine yüzde 7’lik bir büyüme yaşandığını belirtti. Resmi veriler henüz açıklanmamış olsa da, ikinci el araç piyasasındaki canlılığın yaz boyunca süreceği öngörülüyor.

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