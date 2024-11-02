Fenerbahçe’nin Borcu Belli Oldu!

Fenerbahçe’nin borcu belli oldu. Bugün gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’nin Borcu Belli Oldu!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Fenerbahçe’nin Borcu Belli Oldu! - Resim : 1

Kulübün Varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, finansman giderleri 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararı da 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe’nin Borcu Belli Oldu! - Resim : 2

BORÇ 12 MİLYAR 571 MİLYON

Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün toplam geliri 8 milyar 318 milyon TL, toplam gideri 8 milyar 593 milyon TL olarak belirtildi.

Fenerbahçe'nin Stat İsmi Değişiyor! Resmi Açıklama GeldiFenerbahçe'nin Stat İsmi Değişiyor! Resmi Açıklama GeldiGüncel
Ali Koç'tan Olay Açıklama! 'Fenerbahçe'ye Saldırı İçeriden'Ali Koç'tan Olay Açıklama! 'Fenerbahçe'ye Saldırı İçeriden'Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Borç
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Stat İsmi Değişiyor! Resmi Açıklama Geldi Fenerbahçe'nin Stat İsmi Değişiyor
NBA'da Geceye Damga Vuran Hareket, Ortalık Karıştı NBA'da Olaylı Gece, Ortalık Karıştı
Balık Yedikten Sonra Bunu Tüketince Faydası 2 Katına Çıkıyormuş: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı Balık Yedikten Sonra Bunu Tüketince Faydası 2 Katına Çıkıyormuş: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı
Bayat Ekmekten Hızlıca 1 Tepsi Börek Yapabilirsiniz: İsrafa Son Bayat Ekmekten Hızlıca 1 Tepsi Börek Yapabilirsiniz: İsrafa Son