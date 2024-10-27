İngilizler Çıldırdı! Arda Güler'e Astronomik Teklif

Real Madrid’de bir türlü istediği süreleri bulamayan Arda Güler’in takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu haberleri sık sık duyulurken, Premier Lig devlerinden birinin Arda için kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

El Nacional'de yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Liverpool’un sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah’ın yerine Arda Güler’i monte etmek istediği iddia edildi. Söz konusu haberde Premier Lig devinin Arda için tam 70 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

70 milyon Euro’luk teklifi değerlendirmesi beklenen Real Madrid’in ise gelecek planlamasında revizeye gidebileceğini belirtildi.

19 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 11 maçta süre alırken henüz gol ya da asist katkısı sunamadı.