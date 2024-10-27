Beşiktaş’ta Derbi Öncesi Semih Kılıçsoy Hamlesi

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Semih Kılıçsoy'un maaşına zam yaptığı iddia edildi.

Siyah-beyazlılar, ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinden Semih Kılıçsoy ile tekrar bir görüşme gerçekleştirdi.

MAAŞINA DEV ZAM

Bu görüşmenin ardından ise genç golcünün maaşı 12 milyon liradan 22 milyon liraya yükseltildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2028'e kadar olan futbolcunun kontrat süresinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

SERBEST KALMA MADDESİ EKLENMEDİ

Semih Kılıçsoy'un yeni sözleşmesinde de serbest kalma maddesi yer almayacak.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maçta 517 dakika şans buldu.

Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 4 kez asist yapma başarısı gösterirken henüz gol katkısı veremedi.

Kaynak: Sabah