Van Bronckhorst Açıkladı: Semih Kılıçsoy Neden İlk 11'de Yok?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekibin Joao Mario transferinin ardından, genç yetenek Semih Kılıçsoy ilk 11'de sahaya çıkamadı. Beşiktaş taraftarlarının tepkisi sonrası Teknik Direktör Van Bronckhorst, Kılıçsoy için açıklama yaptı.

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Van Bronckhorst Açıkladı: Semih Kılıçsoy Neden İlk 11'de Yok?

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Hakem kararlarının ciddi tepki çektiği maçta, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ilk 11'de kendine yer bulamadı.

Müsabakanın ilk 11’lerinin açıklanmasının ardından sosyal medyada, Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'a tepki yağdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, genç yıldızın neden ilk 11’e alınmadığını sorguladı.

Van Bronckhorst, Kayserispor maçı öncesinde şunları söyledi:

'SEMİH HALEN GENÇ BİR OYUNCU'

"Değişiklikler yaptık. Onur ve Svensson hasta. Güçlü bir kadromuz var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Normalde oynadığımızdan farklı bir oyun olmayacak. Daha önce de söyledim. Maça uygun 11'i tercih ediyoruz. Semih'le de ilgileniyoruz. Kendisinin gelişimi için çok konuşuyoruz. Semih hala genç bir oyuncu. Bugün Semih'i tercih etmedik ama ilerleyen dakikalarda oyuna girebilir. Sonraki maçlarda da ilk 11 olabilir.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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