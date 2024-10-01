Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Galatasaray Yıldız İsmin Biletini Kesti

Galatasaray, yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in biletini kesti. Faslı oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Galatasaray Yıldız İsmin Biletini Kesti

Galatasaray, sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdi. Beklentilerin altında kalan yıldız isimle yolların ayrılmasına karar verildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Ziyech ile devre arasında yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, Faslı oyuncu 15 maçta oynarsa sözleşmesinde uzatma maddesinin devreye gireceği bildirildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkıp 237 dakika sahada kalan Hakim Ziyech, skor katkısı verememişti.

Kaynak: Sabah

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