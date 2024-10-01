Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Galatasaray Yıldız İsmin Biletini Kesti
Galatasaray, yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in biletini kesti. Faslı oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray, sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdi. Beklentilerin altında kalan yıldız isimle yolların ayrılmasına karar verildi.
Sarı-kırmızılı ekibin Ziyech ile devre arasında yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, Faslı oyuncu 15 maçta oynarsa sözleşmesinde uzatma maddesinin devreye gireceği bildirildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkıp 237 dakika sahada kalan Hakim Ziyech, skor katkısı verememişti.
Kaynak: Sabah