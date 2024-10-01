Balotelli 3. Lige Düştü

Adana Demirspor ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir kulübe imza atmayan Mario Balotelli’nin yeni adresinin 3. Lig olacağı iddia edildi. İtalyan oyuncu ile Monza ve birkaç La Liga takımının ilgilenmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

İspanya 3. Lig 2. Grup ekibi Intercity’nin Mario Balotelli ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. İspanyol AS Gazetesinin haberine göre, görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz imzalar atılmadı.

Intercity ligde şu ana kadar oynadığı 6 maçta 6 puan topladı ve 15. sıraya yerleşti.