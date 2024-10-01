Balotelli 3. Lige Düştü

İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin İspanya'nın 3. Lig takımına imza atacağı iddia edildi. Balotelli Adana Demirspor'dan ayrılmasının ardından hiçbir takıma imza atmamıştı.

Balotelli 3. Lige Düştü

Adana Demirspor ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir kulübe imza atmayan Mario Balotelli’nin yeni adresinin 3. Lig olacağı iddia edildi. İtalyan oyuncu ile Monza ve birkaç La Liga takımının ilgilenmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

İspanya 3. Lig 2. Grup ekibi Intercity’nin Mario Balotelli ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. İspanyol AS Gazetesinin haberine göre, görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz imzalar atılmadı.

Intercity ligde şu ana kadar oynadığı 6 maçta 6 puan topladı ve 15. sıraya yerleşti.

Etiketler
Adana Demirspor İspanya
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş
NBA Efsanesi Hayatını Kaybetti NBA Efsanesi Hayatını Kaybetti
Galatasaray Tartışmalı Sponsorluğun Bittiğini Resmen Açıkladı Galatasaray'dan Sponsorluk Açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst'tan Oyuncularına Övgü Yağmuru Bronckhorst'tan Oyuncularına Övgü Yağmuru
Süper Lig Ekibinde İstifa Depremi Süper Lig Ekibinde İstifa Depremi