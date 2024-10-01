Galatasaray Tartışmalı Sponsorluğun Bittiğini Resmen Açıkladı

Galatasaray, tartışmalı sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini resmen KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir” denildi.

Galatasaray Tartışmalı Sponsorluğun Bittiğini Resmen Açıkladı

Galatasaray, kamuoyunda büyük tartışma yaratan meritking.news ile olan sponsorluk anlaşmasının feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Serwin Global Solutions SDN BHD ile yapılan anlaşmanın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen iznin iptal edilmesinin ardından feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir” denildi.

Galatasaray’ın meritking.news isimli sponsoru büyük tartışma yaratmış ve yasadışı bahis reklamı olduğu iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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