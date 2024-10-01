Arda Güler'in Canı Sıkkın! Soluğu Ancelotti'nin Yanında Aldı... Real Madrid'de Kriz Patlak Verdi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, halen oyunda şans bulmaya çalışıyor. En son EURO 2024'te performansıyla göz dolduran Arda'nın ilk 11'de yer alacağı bekleniyordu ama beklentiler karşılık bulmadı.

Exclusivo'da yer alan habere göre; Arda Güler, Madrid derbisinde süre alamamasının ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. İddialara göre Arda Güler, Ancelotti'ye onun tarafından takdir edilmediğini hissettiğini ve yakın gelecekte süre bulamaması durumunda bir çıkış yolu arayacağını açıkça ifade etti.

'ARDA'NIN CANINI SIKTI'

Haberde ise Arda Güler ile ilgili şu yorumlara yer verildi:

"Bu yetenekli oyuncu, son iki sezonda kendisine verilen birkaç dakikada, dünyanın en iyi takımının bir parçası olma yeteneğine sahip olduğunu ve hatta bu yaşta daha da iyi olduğunu gösterdi. Ancak Arda şu anda kendisini yerinden edilmiş gibi hissediyor. Son derece önemli olduğu bilinen son maçta Luka Modric 86 dakika oynadı. Bu kadar önemli bir maçta tek bir dakika bile almaması Arda'nın canını sıktı.

Arda, şimdi tüm şüphelerini gidermek ve özellikle de Real Madrid'de oynayıp oynayamayacağını öğrenmek için İtalyan hocaya doğrudan başvurdu. Eğer olmazsa, kendisine fırsat verecek bir takımda süre bulabilmek için kış transfer döneminde bir çıkış yolu aramak zorunda kalacak."