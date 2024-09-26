Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler Şikayeti

2023'ün yazında Barcelona'yı reddederek Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda Arda Güler'i Barcelona’da oynayan Lamine Yamal'ın önünde turnuvanın en iyi genç oyuncusu olarak göstermesine Barcelona kulübünden tepki geldi.

Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler Şikayeti

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, resmi Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan bir paylaşımın beklenmedik bir heyecan yaratması üzerine UEFA'ya şikayette bulundu. Paylaşımda Real Madrid'li Arda Güler'in bir fotoğrafı ve "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" şeklinde bir mesaj yer alıyordu.

BARCELONA'DAN TEPKİ ÇEKTİ

Bu yorum, Lamine Yamal'ın en iyi genç yetenek olduğuna inanan Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hoşuna gitmedi. Henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'a gereken değerin verilmediğini düşünen Laporta'nın memnuniyetsizliği dikkat çekiciydi.

Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler Şikayeti - Resim : 1

TWEET SİLİNDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından yapılan yorum, Barcelona taraftarlarında büyük öfke yarattı. Tepkilerin ardından Şampiyonlar Ligi hesabının tweeti silmesiyle durum beklenmedik bir hal aldı ve Barcelona'nın oyuncusuna haksız muamele yapıldığına dair şüpheleri arttı.

LAPORTA AÇIKLAMA İSTEDİ

Laporta, Lamine Yamal'ın Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki performansıyla hak ettiği takdiri görmesini sağlamak için UEFA'dan açıklama talep etti.

Arda Güler YıkıldıArda Güler YıkıldıSpor

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