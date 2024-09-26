Cedi Osman ve Ebru Şahin Atina'da Yaşayacak

NBA'de forma giyen Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Atina’ya taşındı. Şahin evinin manzarasını paylaştı.

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Cedi Osman ve Ebru Şahin Atina'da Yaşayacak

Kuzey Makedonya'da 2022 Temmuz ayında nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman Yunanistan’a taşındı. NBA’da forma giden Osman Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olunca Atina’dan ev tuttular. Ebru Şahin İstanbul ve Atina arasında mekik dokuyor.

Cedi Osman ve Ebru Şahin Atina'da Yaşayacak - Resim : 1

Ebru Şahin "Halen buralıyım ama bizim için bir değişiklik oldu ev almadık ama ev tuttuk" dedi. Ebru Şahin sosyal medya üzerinden de Atina'da ev tutma sürecini paylaştı. Oyuncunun yeni evinin manzarası da dikkat çekti.

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