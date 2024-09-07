Cedi Osman NBA'den Ayrıldı: Yeni Takımı Belli Oldu

Cedi Osman'ın NBA'de kalması ve Real Madrid'e transfer olması beklenirken, dikkat çeken bir gelişme oldu. Yunanistan'ın dev kulübü Panathinaikos Basketbol'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Cedi Osman ile anlaştıklarını duyurdu.

Giannakopoulos, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cedi Osman ile anlaşma sağladıklarını resmen açıkladı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yeşil-beyazlı EuroLeague devi kulüp, geçtiğimiz günlerde başka bir Türk oyuncu olan Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağlamıştı.

7 YILDIR NBA'DE MÜCADELE EDİYORDU

Basketbola Bosna Hersek'te başlayan Cedi Osman, on üç yaşındayken Anadolu Efes altyapısına geçti ve bu dönemde Türk vatandaşı oldu. Anadolu Efes ile EuroLeague sahnesine çıkan Osman, ardından NBA'e geçti 7 yıldır dünyanın en iyi basketbol liginde boy gösterdi. 2017 ile 2023 yılları arasında Cleveland Cavaliers forması giydi. Cedi, 2023-2024 yılları arasında da San Antonio Spurs forması giydi. Bu yaz serbest kalan Osman'ın eski takım arkadaşı Lebron James'in yanına Los Angeles Lakers'a gitmesi bekleniyordu. Osman ayrıca EuroLeague ekibi Real Madrid'in radarındaydı.

Cedi Osman, NBA'de forma giydiği 7 yıl boyunca ortalama 9.3 sayı, 3.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarının altına imza attı.

Kaynak: Gerçek Gündem