Galatasaray Barış Alper Yılmaz İçin Kararını Verdi

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile masaya oturarak maaşında dev bir artışa gideceği iddia edildi. Barış Alper Yılmaz'ın kulüpten aldığı maaşın 75 milyon TL'ye çıkarılması bekleniyor.

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Galatasaray Barış Alper Yılmaz İçin Kararını Verdi

Süper Lig ekibi Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncuya yeni sözleşme önereceği öne sürüldü.

Sabah’ın aktardığına göre, Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yenilemek istediği belirtilirken, milli yıldızın maaşından büyük bir artışa gidilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yalnızca 10 milyon TL kazanan milli futbolcunun maaşının 75 milyon TL’ye çıkarılması bekleniyor.

Görüşmelerin transfer sezonunun kapanmasının ardından başlayacağı kaydedilirken, Barış Alper Yılmaz’ın yerli futbolcular için tavan ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 114 maça çıkan milli oyuncu, 13 gol 14 asist kaydetme başarısı göstermişti.

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