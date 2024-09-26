Trendyol Süper Lig'e Trabzonspor'un Efsanesinin İsmi Verildi

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci'nin isminin verilmesine karar verildi. Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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Trendyol Süper Lig'e Trabzonspor'un Efsanesinin İsmi Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

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