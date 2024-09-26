Muslera'dan Takım Arkadaşlarına Kıyak: Osimhen'in Gözleri Parladı

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera hem hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisini hem de Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçında alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Fernando Muslera'ya UEFA tarafından da 3 maç ceza verilmişti. Uruguaylı file bekçisi bu nedenle PAOK maçında kaleyi koruyamamıştı.

Kebapçı Fiko'da biraya gelen sarı-kırmızılı takımın özellikle yabancı oyuncuları Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade etti. Yıldız oyuncu Victor Osimhen'in Türk kebapları ile tanışma anlarındaki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.