Muslera'dan Takım Arkadaşlarına Kıyak: Osimhen'in Gözleri Parladı
Galatasaray'da kaptan Muslera, PAOK maçının ardından takım arkadaşlarına kebap kıyağında bulundu. Osimhen'in kebap sevinci gözlerden kaçmadı.
Galatasaray kaptanı Fernando Muslera hem hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisini hem de Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçında alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Fernando Muslera'ya UEFA tarafından da 3 maç ceza verilmişti. Uruguaylı file bekçisi bu nedenle PAOK maçında kaleyi koruyamamıştı.
Kebapçı Fiko'da biraya gelen sarı-kırmızılı takımın özellikle yabancı oyuncuları Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade etti. Yıldız oyuncu Victor Osimhen'in Türk kebapları ile tanışma anlarındaki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.
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