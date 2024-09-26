Fenerbahçe'ye Talih Kuşu Kondu! Ayrılık Acısı Çeken Premier Lig Yıldızı, Sarı Kanarya Oluyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde bu akşam Belçika ekibi U.S Gilloise'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe, bu akşam kazanarak geçtiğimiz hafta sonu derbi maçındaki 3-1'lik Galatasaray yenilgisini unutturmak istiyor. Jose Mourinho'nun, öğrencilerini sık sık konuşup o maçı unutmaları gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Öte yandan Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı öncesinde sarı-lacivertli kulüple ilgili bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haber, gündeme damga vurdu.

The Sun, İngiltere Premier Lig'in yıldız oyuncusunun, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı. Tecrübeli futbolcu, aynı zamanda EURO 2024'te İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.

EŞİNDEN AYRILMIŞTI

The Sun, Kieran Trippier'ın ocak ayında Jose Mourinho'nun yanına gelebileceğini öne sürdü. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Kieran Trippier Ocak ayında yeni bir kulüp için Newcastle'dan ayrılmayı çok istiyor."

Trippier'in eşi Charlotte, çocuklarıyla birlikte ülkenin 200 mil ötesine taşındı. Üç çocuk annesi kadın, Trippier'in yüzüğü olmadan görüntülenmesinin ardından kendisi de yüzüğünü çıkardı.

Bu olay, Trippier'ın bir barda başka bir kadın ile vakit geçirdiğinin ortaya çıkmasından sonra yaşandı. Çiftin şu anda ayrı oldukları söyleniyor ancak ikili, bu söylentilerle alakalı şu ana kadar herhangi bir yorum yapmadılar.

Emektar İngiliz sağ bek yaz aylarında neredeyse St James Park'tan ayrılıyordu ancak transfer penceresi kapanmadan önce bir anlaşma sağlayamadı. Suudi devi Al Ittihad onu almaya çalıştı ve Everton da onu bir sezonluğuna kiralamayı denedi.

PREMIER LİG DIŞINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Ancak her iki anlaşma da çöktü ve Trippier sezona yedek kulübesinde başladıktan sonra Newcastle'da hayal kırıklığına uğramış bir figür haline geldi. Sun Sport, Trippier'ın Premier Lig dışında ülkelerde yeni bir başlangıç yapmak istediğini bildiriyor.

Şu anda üç kulüp onun imzası için yarışıyor. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin, yaz boyunca oyuncuya ilgi göstermiş olması nedeniyle, bu transferde hâlâ pole pozisyonunda olduğuna inanılıyor.

Öte yandan İtalyan kulüpleri AC Milan ve Atalanta da gelişmeleri takip ediyor. Her üç kulüp de Trippier'ı kiralık olarak ya da bonservisiyle transfer edebilir. Newcastle geçtiğimiz ocak ayında Trippier için Bayern Münih'ten gelen 15 milyon sterlinlik teklifi geri çevirmişti.

Kaynak: The Sun - Fanatik